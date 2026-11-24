Þrjú stig hafa verið dregin af kvennaliði Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni vegna brots á reglum um skiptingar.
Palace vann 1-0 sigur á Everton í september en gerði breytingar á liðinu í fjórum mismunandi gluggum í leiknum. Heimilt er að gera fimm skiptingar en aðeins í þremur gluggum, að hálfleik undanskildum.
Síðasta skipting Palace var gerð á 97. mínútu en Kirsty Howat kom þá inn á og snerti aldrei boltann áður en flautað var til leiksloka.
Palace hefur viðurkennt brotið en telur refsinguna úr hófi. Ekki er hægt að áfrýja niðurstöðunni.
Við þetta fellur Palace niður í 13. og næstneðsta sæti deildarinnar. Everton fær hins vegar engin stig og leikurinn verður ekki endurtekinn.