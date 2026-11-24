Áfrýjun Manchester United vegna rauða spjaldsins sem Leny Yoro fékk gegn Liverpool á sunnudag hefur borið árangur.
Yoro var rekinn af velli á áttundu mínútu fyrir brot á Alexander Isak. Liverpool vann leikinn 4-0 en um var að ræða fyrsta leik Mauricio Pochettino við stjórnvölinn hjá United.
Pochettino og leikmenn United voru afar ósáttir við dóminn og töldu margir hverjir að Isak ekki hafa verið í augljósu marktækifæri.
Yoro verður því gjaldgengur þegar United tekur á móti Brentford í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.