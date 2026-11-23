Liverpool hefur mikinn áhuga á Wael Mohya, 17 ára gömlum leikmanni Borussia Monchengladbach. Þýski blaðamaðurinn Christian Falk greinir frá.
Mohya er talinn einn af efnilegri leikmönnum þýska boltans og hefur skorað þrjú mörk í tólf leikjum á tímabilinu.
Hann ku vera spenntur fyrir skiptum til Liverpool, en núgildandi samningur hans við Gladbach rennur út eftir næstu leiktíð. Félagið vill þó ekki selja í janúar.
Mohya, sem getur leikið fremst á miðjunni og á köntunum, var valinn í landsliðshóp Jurgen Klopp hjá Þýskalandi fyrr í þessum mánuði en spilaði þó ekki.