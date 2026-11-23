Spænska félagið Villarreal hefur þvertekið fyrir þær fregnir að Nicolas Pepe, fyrrverandi leikmaður Arsenal, hafi þurft að gangast undir augnaðgerð eftir að hafa horft á sólmyrkva án viðeigandi augnhlífa.
Pepe missti af fimm leikjum í október vegna augnvandamála og gekkst í kjölfarið undir aðgerð. Spænski miðillinn DAZN greindi frá því um helgina að vandamálin hefðu komið upp eftir að Fílabeinsstrendingurinn horfði beint á sólmyrkva.
Villarreal brást við fréttunum með yfirlýsingu þar sem fullyrðingunum var alfarið hafnað.
„Það er algjörlega rangt að augnaðgerð Nicolas Pepe hafi tengst því að horfa á sólmyrkva. Aðgerðin hafði verið skipulögð fyrir fram vegna vandamála sem tengdust þessu atviki ekki neitt,“ sagði í yfirlýsingu félagsins.
Pepe var sjálfur allt annað en sáttur við fréttaflutninginn og lét fjölmiðlamenn heyra það á Snapchat.
„Segið frekar að ég hafi farið til tunglsins. Þið fjölmiðlamenn eruð svo vanhæfir að það er hræðilegt. Látið mig í friði,“ skrifaði hann.
Blaðamaðurinn sem setti söguna fyrst fram hefur síðan beðist afsökunar og leiðrétt ummæli sín.
Pepe er nú kominn aftur á völlinn en hefur byrjað síðustu tvo deildarleiki Villarreal á varamannabekknum.
Hann skoraði átta mörk og lagði upp önnur átta fyrir spænska félagið á síðustu leiktíð.