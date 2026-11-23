Norski framherjinn Joacim Holtan er genginn til liðs við Keflavík frá Aftureldingu.
Holtan var markahæstur í Lengjudeildinni í sumar, en Afturelding vann deildina og komst upp í Bestu deildina á nýjan leik.
Keflavík átti frábært tímabil sem nýliði í Bestu deildinni í sumar og endaði í efri hlutanum.
Tilkynning Keflavíkur:
Knattspyrnudeild Keflavíkur hefur samið við norska framherjann Joacim Holtan.
Holtan er 28 ára og skoraði 16 mörk á sínu fyrsta tímabili á Íslandi. Hann varð markahæstur í Lengjudeildinni og átti stóran þátt í því að Afturelding vann deildina og tryggði sér sæti í Bestu deildinni.
Áður en Holtan kom til Íslands lék hann meðal annars með Bryne, Start, Kongsvinger og Egersund. Hann á einnig að baki leiki í efstu deild Noregs með Haugesund.
Við bjóðum Joacim velkominn til Keflavíkur og hlökkum til að sjá hann á HS Orku vellinum næsta sumar!