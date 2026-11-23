Staða Manchester United í ensku úrvalsdeildinni er orðin verulega áhyggjuefni og ný tölfræði sýnir hversu alvarleg staða félagsins er.
United steinlá 4-0 gegn Liverpool á Anfield um helgina í fyrsta leik Mauricio Pochettino við stjórnvölinn. Liðið situr nú í næstneðsta sæti deildarinnar með aðeins átta stig eftir ellefu umferðir.
Mark Ogden, blaðamaður ESPN, benti á athyglisverðan samanburð við Tottenham sem rétt slapp við fall á síðustu leiktíð.
Eftir ellefu umferðir í fyrra var Tottenham með 18 stig og sat í fimmta sæti deildarinnar. Liðið endaði hins vegar í 17. sæti og bjargaði sér frá falli í lokaumferðinni.
United er því með tíu stigum minna en Tottenham var með á sama tímapunkti síðasta tímabils.
Fram undan eru erfiðir leikir gegn Brentford, Newcastle, Coventry, Crystal Palace og Arsenal.
Sérstaka athygli vekur útileikurinn gegn Crystal Palace þann 13. desember. Palace er aðeins einu stigi á eftir United og gæti því komið sér upp fyrir Manchester-liðið með sigri.
United mætir síðan Arsenal á Emirates fyrir jól og gæti því hæglega verið á botni deildarinnar á jóladag.
Það yrði sögulegur áfellisdómur fyrir stórveldið, enda hefur Manchester United aldrei áður setið á botni efstu deildar Englands á jóladag.