Mikel Arteta, stjóri Arsenal, hefur bannað leikmönnum sínum að spila Fantasy Premier League eftir að Christos Tzolis lak óvart upplýsingum um byrjunarlið félagsins.
Tzolis gerði sjálfan sig að fyrirliða í Fantasy-liði sínu fyrir sigur Arsenal gegn Liverpool og gaf þannig sterka vísbendingu um að hann myndi byrja leikinn. Hann hafði þá verið frá keppni í mánuð vegna meiðsla.
„Trúnaður er gríðarlega mikilvægur því þetta snýst um traust. Þetta á að vera leyndarmál. Við munum gera ráðstafanir til að tryggja að þetta gerist ekki aftur,“ sagði Arteta.
Spurður hvort ráðstafanirnar hefðu þegar tekið gildi svaraði Spánverjinn játandi.
Tzolis hafði áður fjarlægt alla leikmenn Arsenal úr Fantasy-liði sínu, þar á meðal sjálfan sig, með því að nota wildcard fyrir leikinn gegn Hull.