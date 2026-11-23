Stuðningsmenn sænska liðsins Djurgarden fögnuðu þegar eigið lið klúðraði vítaspyrnu í 1-0 tapi gegn Sirius í sænsku úrvalsdeildinni í gær.
Kristian Lien skaut fram hjá úr vítaspyrnu á 11. mínútu og fögnuðu stuðningsmenn Djurgarden ákaft. Fögnuðurinn varð enn meiri þegar Sirius skoraði sigurmarkið síðar í leiknum.
Ástæðan er sú að Sirius berst um sænska meistaratitilinn við Hammarby, erkifjendur Djurgarden. Stuðningsmennirnir vildu því frekar sjá eigið lið tapa en að hjálpa Hammarby í titilbaráttunni.
Leikmenn Djurgarden voru allt annað en sáttir og neituðu að þakka stuðningsmönnum sínum fyrir leikinn.
„Ég veit satt að segja ekki fyrir hvað við eigum að þakka þeim í dag,“ sagði Jacob Rinne, markvörður liðsins.
Yesterday, Djurgarden fans celebrated after their own player missed a penalty.. Because it meant that their rivals Hammarby missed out on winning the league. Pettiness you absolutely love to see! 😂 https://t.co/zB9hlr5JxH
— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) November 23, 2026