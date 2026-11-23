Brentford, Everton, Newcastle og Leeds hafa áhuga á að fá danska landsliðsmanninn Gustav Isaksen frá Lazio í janúar. Teamtalk segir frá.
Isaksen er 25 ára kantmaður sem hefur staðið sig vel á Ítalíu á tímabilinu. Hann hefur skorað fjögur mörk og lagt upp tvö í Serie A.
Isaksen hefur mikinn hraða sem er talinn henta enska boltanum vel. Lazio, sem er einnig með Albert Guðmundsson innanborðs, vill þó reyna að halda leikmanninum.
Samningur kappans rennur þó út eftir næstu leiktíð og takist ekki að framlengja hann gæti ítalska félagið alvarlega íhugað að selja hann í janúar eða næsta sumar.