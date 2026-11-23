Mauricio Pochettino hefur fengið verstu mögulegu byrjunina sem knattspyrnustjóri Manchester United eftir að liðið steinlá 4-0 gegn erkifjendunum í Liverpool á Anfield um helgina.
Argentínumaðurinn, sem tók nýverið við starfinu af Michael Carrick, horfði upp á sína menn lenda í miklum vandræðum strax á áttundu mínútu þegar Leny Yoro fékk að líta rauða spjaldið fyrir brot á Alexander Isak.
Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha og Victor Munoz skoruðu mörk Liverpool og tryggðu heimamönnum sannfærandi sigur.
United situr nú í fallsæti en liðið hefur ekki unnið í síðustu níu leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni. Stigafjöldi félagsins er sá lægsti síðan 1973 og liðið hefur jafnframt fengið á sig flest mörk allra liða í helstu deildum Evrópu.
Pochettino var afar ósáttur við rauða spjaldið og gagnrýndi dómarann Sam Barrott harðlega eftir leik.
„Þetta er gríðarlega sárt. Leikurinn gjörbreyttist eftir átta mínútur og skaðinn var þá þegar skeður,“ sagði Pochettino.
Vandræðin hafa elt stjórann frá ráðningu hans. Fyrsta æfing hans var meðal annars tekin upp með dróna og myndskeiðinu dreift á netinu.
Næsta verkefni United er útileikur gegn Sporting í Meistaradeild Evrópu á miðvikudaginn þar sem Pochettino freistar þess að snúa gengi liðsins við.