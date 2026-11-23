Enzo Maresca, stjóri Manchester City, segir slakt gengi liðsins að undanförnu eðlilegan hluta af breytingunum sem fylgdu brotthvarfi Pep Guardiola.
City hefur aðeins fengið eitt stig úr síðustu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni. Liðið tapaði þremur leikjum í röð áður en það gerði 1-1 jafntefli við Fulham um helgina.
„Þetta er ekki flókið. Þetta er hluti af ferlinu. Þetta er eins og að byrja upp á nýtt eftir tíu ár með sama stjórann, sömu röddina og sömu aðferðirnar,“ sagði Maresca.
„Það er ekki auðvelt að breyta þessu skyndilega. Vonandi finnum við rétta jafnvægið og náum meiri stöðugleika sem fyrst.“
City tekur á móti Napoli í Meistaradeildinni á morgun og heimsækir svo toppliði Arsenal á sunnudag.