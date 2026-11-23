Manchester United ætlar að áfrýja rauða spjaldinu sem Leny Yoro fékk í 4-0 tapi liðsins gegn Liverpool í gær.
Yoro var rekinn af velli á áttundu mínútu eftir að hafa brotið á Alexander Isak. Dómarinn taldi Yoro hafa komið í veg fyrir augljóst marktækifæri.
Mauricio Pochettino, stjóri United, var ósáttur við dóminn og taldi Isak ekki hafa átt möguleika á að ná boltanum á undan markverðinum Senne Lammens.
Dominik Szoboszlai skoraði úr aukaspyrnunni sem á eftir fylgdi og Liverpool vann að lokum 4-0 í fyrsta leik Pochettino við stjórnvölinn.
Yoro á yfir höfði sér eins leiks bann og myndi því missa af leik gegn Brentford um næstu helgi. United vonast til að fá spjaldið fellt úr gildi.