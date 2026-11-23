Leandro Paredes, leikmaður Boca Juniors og fyrrum heimsmeistari með Argentínu, hneig niður í beinni sjónvarpsútsendingu eftir sigur liðsins í gær.
Boca Juniors vann Atletico Mineiro 2-0 en Paredes missti skyndilega meðvitund í viðtali eftir leikinn. Sjúkraliðar komu honum strax til aðstoðar og náði hann fljótlega að standa upp aftur.
Paredes hafði fundið fyrir svima í leiknum og óskaði hann eftir skiptingu á 58. mínútu. Mikill hiti og raki voru í Barranquilla í Kólumbíu þar sem leikurinn fór fram.
Hinn 32 ára gamli Paredes var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en fékk að fara heim síðar um kvöldið.
„Takk fyrir öll skilaboðin. Þetta var bara svimi,“ skrifaði Paredes á Instagram og fullvissaði stuðningsmenn um að honum liði vel.
🚨😳 Leandro Paredes suddenly collapsed while giving an interview to DSports in the tunnel. He was immediately attended to by medical staff and is now doing well. 🙏🇦🇷 https://t.co/Q3jdeAjgR4
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 22, 2026