Gary Neville og Jamie Carragher telja að Mauricio Pochettino standi frammi fyrir gríðarlega erfiðu verkefni hjá Manchester United eftir 4-0 tapið gegn Liverpool í gær.
United situr í næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar með aðeins átta stig eftir ellefu leiki. Carragher telur að liðið geti ekki lengur gengið að sigri vísum gegn neinum andstæðingi.
„Það eru engir leikir þar sem maður horfir á Manchester United og hugsar að þeir eigi að vinna. Það eru engin léleg lið í úrvalsdeildinni,“ sagði hann.
Neville tók undir áhyggjurnar og benti á að United ætti erfiða dagskrá fram undan.
„Stærsta vandamálið fyrir Pochettino er að hann þarf að spila á þriggja daga fresti. Það verður nánast enginn tími til að æfa,“ sagði hann enn fremur.
United mætir Sporting í Meistaradeildinni á miðvikudag áður en Brentford kemur í heimsókn um helgina.