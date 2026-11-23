Fyrirsætan Apollonia Llewellyn hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum með því að birta djarfar myndir af sér í baðkari.
Llewellyn, sem hefur meðal annars setið fyrir hjá Playboy, birti myndirnar á Instagram þar sem hún sat nakin í baðkari og las tískutímaritið Vogue.
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„Minn tími,“ skrifaði hún við myndirnar sem voru teknar á fimm stjörnu lúxushótelinu Grantley Hall í Yorkshire á Englandi.
Llewellyn er kærasta knattspyrnumannsins Jai Rowe, sem leikur með Raith Rovers í skosku B-deildinni, en hún er í raun þekktari en knattspyrnukappinn.
Fyrirsætan er dugleg að birta myndir af sér á samfélagsmiðlum og hefur meðal annars vakið athygli fyrir djarfan klæðaburð. Ofangreind myndataka hefur þó vakið sérstaka athygli.
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