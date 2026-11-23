Forseti Dortmund hefur komið leikmanni liðsins, Felix Nmecha, til varnar í kjölfar viðbragða við fagni hans.
Nmecha hefur fagnað mörkum sínum með því að taka ímyndaða kórónu af höfðinu og leggja hana á jörðina.Fagnið tengist kristilegu samtökunum Ballers in God, sem hafa verið gagnrýnd fyrir íhaldssamar skoðanir á réttindum samkynhneigðra og transfólks.
„Hafa stuðningsmenn rétt á að gagnrýna þetta? Algjörlega. Má Felix Nmecha tjá trú sína hjá Borussia Dortmund? Algjörlega,“ sagði Hans-Joachim Watzke, forseti félagsins.
Nmecha hefur sjálfur sagt að fagnið snúist um trú hans en ekki mismunun eða hatur.