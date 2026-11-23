Bayern Munchen hefur bæst í hóp félaga sem hafa áhuga á Nicolo Tresoldi, framherja Club Brugge, eftir alvarleg meiðsli Harry Kane.
Gazzetta dello Sport segir frá þessu en Tresoldi hefur skorað 15 mörk í 18 leikjum á tímabilinu, þar af fimm í fyrstu fjórum leikjum sínum í Meistaradeildinni.
Mynd
Tresoldi er 22 ára og hefur einnig vakið áhuga fleiri stórliða. Club Brugge vill rúmlega 50 milljónir punda fyrir hann.
Kane gekkst undir aðgerð á ökkla um helgina og verður frá keppni næstu mánuði. Bayern gæti því freistað þess að fá Tresoldi þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Eli Junior Kroupi hjá Bournemouth og Paris Brunner hjá Monaco eru einnig sagðir koma til greina.