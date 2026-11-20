Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Margir þekkja það að kaupa sér miða á leiki í ensku úrvalsdeildinni dýrum dómi en stuðningsmenn Manchester City þurfa ekki að hafa áhyggjur af því, eins og Hörður kom inn á í þættinum.
„Það er erfitt að fá miða oft á leiki í ensku úrvalsdeildinni. Það kostar mikið hjá Manchester United, Liverpool og dýrast hjá Arsenal.
Þetta er ekkert vesen hjá City. Ég fór á heimasíðuna þeirra í vikunni og keypti miða á 40 pund á besta stað,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.