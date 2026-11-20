Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Framherjar íslenska landsliðsins, Andri Lucas og Orri Steinn, hafa verið í fantaformi undanfarið og skoraði Andri fjögur í nýafstöðnum landsleikjaglugga.
„Mér fannst glitta í að það er að koma markakeppni milli Andra og Orra. Orri var helvíti fúll að vera ekki kominn með mark í seinni hálfleik og gerði ýmislegt til að reyna að skora.
Þegar menn fara í slíkt getur það verið erfiðara heldur en þegar þetta er bara náttúrulegt,“ sagði Hörður og átti þar við leikinn við Lúxemborg hér heima.
„Orri gerði allt nema að skora í leiknum við Lúxemborg, það er hægt að orða það þannig,“ sagði Helgi.
„Ég held reyndar að hann hafi skorað þegar út í það er farið. Ég held að boltinn hafi verið inni,“ sagði Hörður, en skot Orra fór í slána og niður áður en Brynjólfur Willumsson skoraði.
Þátturinn er í spilaranum.