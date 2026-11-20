Harry Kane, framherji Bayern Munchen og handhafi Ballon d'Or, verður frá keppni næstu þrjá mánuðina eða svo vegna meiðsla.
Kane meiddist á ökkla í 1-1 jafntefli Bayern gegn Köln í þýsku úrvalsdeildinni í kvöld. Hann lenti illa eftir samstuð inni í vítateig og þurfti að yfirgefa völlinn.
Bayern hefur staðfest að Kane hafi slitið liðband í fæti og er búist við að hann verði frá keppni fram í febrúar.
Þetta eru mikil vonbrigði fyrir Bayern enda hefur Kane verið stórkostlegur fyrir félagið.
Michael Olise meiddist einnig í leiknum en meiðsli hans eru talin mun vægari.