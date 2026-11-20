Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Andri Lucas Guðjohnsen hefur verið sterklega orðaður við ensku úrvalsdeildina undanfarnar vikur eftir að hafa slegið í gegn með Blackburn í B-deildinni.
Ekki skemmdi hann fyrir sjálfum sér með því að skora fjögur mörk í tveimur leikjum í nýafstöðnum landsleikjaglugga, þar af þrennu gegn Búlgaríu.
„Hann bara hlýtur að fara í janúar,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls.
„Hann þarf að halda sér heilum í desember. Það var skynsamlegt af honum að fara af velli í hálfleik á móti Lúxemborg. Ef hann skorar fimm mörk ofan á það fær hann move,“ sagði hann.
„Hann er aðeins orðaður við önnur lið í Championship en maður vill sjá hann fara í efstu deild. Ekki nema það væri í eitthvað lið sem væri nánast öruggt með að fara upp og verkefnið skemmtilegt,“ sagði Helgi að endingu.
Þátturinn er í spilaranum.