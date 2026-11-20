Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Íslenska landsliðið vann tvo góða sigra, 5-0 gegn Búlgaríu og 3-0 gegn Lúxemborg, í C-deild Þjóðadeildarinnar á dögunum og tryggði sér sæti í B-deild.
„Þú getur bara unnið það sem er fyrir framan þig og það átti vel við um þessa tvo leiki,“ sagði Helgi.
„Þessi lið voru í vandræðum, voru ekki að fara að ná tveimur efstu sætunum, og vegna breytinga á Þjóðadeildinni gátu þau ekki fallið. Það litaði svolítið C-deildina og við bara heppni með það.
Þetta voru tveir grjótsolid sigrar og ég ætla ekkert að skamma menn fyrir að stíga aðeins af bensíngjöfinni í fimbulkuldanum í Laugardalnum í seinni leiknum. Þetta var komið í hús,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.