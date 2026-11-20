Mykhailo Mudryk, leikmaður Tottenham á láni frá Chelsea, segist hafa viljað ganga til liðs við Arsenal þegar hann yfirgaf Shakhtar Donetsk árið 2023.
Chelsea hafði betur í baráttunni um Úkraínumanninn og greiddi 61 milljón punda fyrir hann, en upphæðin gat hækkað í 89 milljónir punda með greiðslum síðar meir.
„Áður en ég fór til Chelsea vildi ég fara til Arsenal. Það er ekkert leyndarmál. Það var draumurinn minn að spila á Emirates,“ segir Mudryk.
Mudryk sakar fyrrum umboðsmann sinn þá um að hafa hugsað meira um eigin þóknun en óskir leikmannsins. Hann segir umboðsmanninn ekki einu sinni hafa reynt að láta drauminn um Arsenal rætast.
Mudryk, sem er 25 ára, er nú á láni hjá Tottenham, erkifjendum Arsenal. Ummælin vekja sérstaklega athygli í ljósi þess.