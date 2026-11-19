Tyrkneska stórliðið Besiktas hefur áhuga á að fá Amad Diallo, kantmann Manchester United, til félagsins í janúarglugganum.
Samkvæmt tyrkneska miðlinum NTV Spor er Besiktas að undirbúa tilboð upp á 37,5 milljónir punda, sem samsvarar um 45 milljónum evra.
Amad, sem er 24 ára landsliðsmaður Fílabeinsstrandarinnar, er sagður ofarlega á óskalista tyrkneska félagsins sem vill styrkja sóknarlínu sína.
Óvíst er hvort Manchester United sé tilbúið að selja leikmanninn en hann hefur verið mikilvægur hluti af liðinu undanfarin misseri.
Ráðning Mauricio Pochettino sem knattspyrnustjóra United gæti einnig haft áhrif á framtíð Amad hjá félaginu.
Besiktas vonast til að geta gengið frá kaupunum í janúar en ekki liggur fyrir hvort United muni taka tilboðinu, berist það.