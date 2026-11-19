Manchester United ætlar ekki að gefast upp í baráttunni um JJ Gabriel, 16 ára gamlan efnilegan sóknarmann, þrátt fyrir að hann sé mættur á æfingasvæði Real Madrid.
Samkvæmt The Athletic heimsótti Gabriel æfingasvæði spænska stórliðsins í Valdebebas og er búist við að félagaskipti hans verði frágengin í næstu viku.
Gabriel kvaddi United með myndbandi á samfélagsmiðlum í gær en félagið segir hann enn vera skráðan leikmann sinn.
Ungstirnið er sagt hafa óskað eftir því að yfirgefa United í september eftir að hafa ekki fengið tækifæri með aðalliðinu í deildabikarleik gegn Brighton.
Gabriel er talinn einn efnilegasti leikmaðurinn sem komið hefur upp úr akademíu United undanfarin ár.
Hann er með kýpverskt vegabréf í gegnum móður sína, sem gæti auðveldað félagaskiptin samkvæmt reglum FIFA um unga leikmenn.
United gæti fengið sex stafa upphæð í bætur en það er talið langt undir raunverulegu verðmæti leikmannsins.