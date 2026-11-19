Manchester United hefur áhuga á að fá Nico Paz, 22 ára miðjumann Como, til félagsins og gæti ráðning Mauricio Pochettino aukið líkurnar á félagaskiptunum.
Samkvæmt The Sun hefur United fylgst lengi með Argentínumanninum, sem hefur farið á kostum í ítölsku A-deildinni á tímabilinu.
Paz minnti á hæfileika sína í vikunni þegar hann skoraði tvö glæsileg mörk í 7-0 sigri Argentínu gegn Kosta Ríka.
Real Madrid gæti þó sett strik í reikninginn en spænska stórliðið hefur forkaupsrétt á leikmanninum sem hljóðar upp á 80 milljónir evra árið 2027.
Paz lék áður með Real Madrid en gekk til liðs við Como eftir að hafa átt erfitt með að festa sig í sessi hjá spænska félaginu.
Arsenal, Chelsea og Paris Saint-Germain hafa einnig verið orðuð við miðjumanninn.