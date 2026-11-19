Arsenal er tilbúið að selja miðjumenn til að fjármagna kaup á Alex Scott, leikmanni Bournemouth. The Sun segir frá þessu.
Bournemouth vill fá allt að 100 milljónir punda fyrir Scott en, leikmaðurinn er ekki til í að framlengja samning sinn sem gildir til 2028. Gæti um 80 milljóna punda tilboð dugað í janúar eða næsta sumar.
Arsenal ku vera opið fyrir því að selja Mikel Merino og Martin Zubimendi til að fjármagna kaupin, en þeir eru í minni hlutverkum á Emirates.
Sky Sport segir þá að Chelsea og Liverpool hafi einnig áhuga á Scott, en hjá síðarnefnda félaginu myndi kappinn sameinast fyrrum stjóra sínum hjá Bournemouth, Andoni Iraola.