Francisca Gabriela Morais da Rocha, fyrrum landsliðskona Brasilíu í knattspyrnu, var handtekin á þriðjudag vegna gruns um peningaþvætti fyrir glæpasamtökin Comando Vermelho.
Morais, sem er 32 ára og gengur undir nafninu Gabi Morais, var handtekin í Fortaleza í Brasilíu. Lögregla handtók tugi einstaklinga í umfangsmiklum aðgerðum gegn samtökunum. Bróðir Morais var einnig handtekinn en faðir þeirra ku vera stórlax í fíkniefnaviðskiptum á svæðinu.
Morais hefur leikið með Corinthians og Internacional í Brasilíu, auk þess að hafa verið í brasilíska landsliðinu. Varð hún þá Suður-Ameríkumeistari U-20 ára liða á yngri árum.