Mykhailo Mudryk, leikmaður Chelsea sem er á láni hjá Tottenham, hefur tjáð sig í fyrsta sinn ítarlega um lyfjamálið sem varð til þess að hann missti tæp tvö ár af knattspyrnuferli sínum.
Úkraínski kantmaðurinn féll á lyfjaprófi árið 2024 eftir að bannaða efnið meldonium fannst í sýni hans. Hann sneri aftur á völlinn í sumar eftir að banninu var aflétt.
Í viðtali við úkraínska blaðamanninn Dmitry Gordon segist Mudryk telja að efnið hafi komist í líkama hans þegar hann var með úkraínska landsliðinu.
„Ég hafði aldrei heyrt um meldonium áður. Ég vissi ekki einu sinni að þetta efni væri til fyrr en mér var sagt frá niðurstöðunni,“ sagði Mudryk.
Hann gagnrýndi úkraínska knattspyrnusambandið harðlega fyrir skort á stuðningi meðan málið var til rannsóknar.
„Ég ætla að vera hreinskilinn. Þeir þóttust hjálpa mér en í raun var engin hjálp. Þeir sköpuðu fleiri vandamál en þeir leystu.“
Mudryk segir að sambandið hafi snúið við honum baki þegar hann þurfti mest á aðstoð að halda.
„Þegar við þurftum mest á hjálp að halda sneru þeir við okkur baki.“
Hann segist jafnframt hafa tapað milljónum punda vegna málsins og lýsti tímabilinu sem afar erfiðu.
Mudryk heldur þó fast í stóra drauma og stefnir enn á að vinna Gullknöttinn einn daginn.