Vincent Kompany, knattspyrnustjóri Bayern München, er tilbúinn að snúa aftur á hliðarlínuna eftir að hafa verið lagður inn á sjúkrahús í síðasta mánuði.
Kompany, sem er fertugur, veiktist skyndilega þegar hann fylgdist með æfingu varaliðs Bayern. Í ljós kom að hann þjáðist af ertingu og bólgu í himnum sem umlykja heila og mænu.
„Þetta var mjög mikil lífsreynsla. Ég fékk strax frábæra aðstoð og er afar þakklátur. Ég fór í fjölmargar rannsóknir og allar komu þær vel út,“ sagði Kompany á blaðamannafundi.
„Ég er við mjög góða heilsu og ánægður að vera kominn aftur.“
Aðstoðarmaður hans, Aaron Danks, stýrði Bayern í fjarveru Kompany og vann fjóra leiki af fimm.
Bayern mætir Köln á föstudag en liðið er á toppi þýsku úrvalsdeildarinnar.