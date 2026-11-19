Íslenska karlalandsliðið fer upp um þrjú sæti á nýjum heimslista sem FIFA hefur gefið út.
Ísland situr nú í 70. sæti, en frá síðustu útgáfu listans hefur liðið leikið tvo leiki. Það vann báða þá leiki, 5-0 útisigur gegn Búlgaríu og 3-0 sigur á heimavelli gegn Lúxemborg.
Í desember kemur í ljós hverjir verða mótherjar Íslands í undankeppni EM 2028. Dregið verður í riðla sunnudaginn 6. desember í Belfast og hefst drátturinn kl. 17:00 að íslenskum tíma.
Frekari upplýsingar um heimslista FIFA má finna á vef FIFA.