Ísland hefur hlotið háttvísisverðlaun UEFA fyrir keppnistímabilið 2025/26 og varð efst allra aðildarþjóða UEFA í heildarstigagjöf sambandsins fyrir háttvísi og háttsemi í leikjum á vegum UEFA.
Háttvísimat UEFA nær til allra leikja í keppnum sambandsins, bæði hjá landsliðum og félagsliðum. Fyrir tímabilið 2025/26 voru metnir leikir sem fóru fram frá 1. júlí 2025 til 30. júní 2026 og þurfti hvert knattspyrnusamband að hafa tekið þátt í að minnsta kosti 50 leikjum á tímabilinu til þess að koma til greina í heildarmatinu.
Ísland varð efst í heildarmatinu með 8,533 stig. Árangurinn byggir því á frammistöðu íslenskra liða í keppnum UEFA á tímabilinu, bæði landsliða Íslands og íslenskra félagsliða.
Háttvísimatið snýr ekki eingöngu að fjölda gulra og rauðra spjalda. Í mati UEFA er horft heildstætt til háttsemi í kringum leiki og þeirra viðmiða sem sambandið leggur til grundvallar í háttvísimati sínu. Niðurstaðan endurspeglar þannig framkomu og háttvísi í leikjum íslenskra liða á vettvangi UEFA á tímabilinu.
Árangur Íslands er jafnframt töluverð bæting frá fyrra keppnistímabili. Háttvísi-einkunn Íslands hækkaði um 0,263 stig milli ára, sem var næstmesta bæting allra sambanda. Aðeins Albanía bætti stöðu sína meira, um 0,286 stig.
UEFA veitir háttvísisverðlaun í þremur flokkum. Ísland fékk verðlaunin fyrir bestan heildarárangur, Albanía fyrir mestu bætingu frá fyrra tímabili og Wales fyrir besta árangur þegar kemur að framkomu stuðningsfólks. Wales fékk 9,125 stig í þeim flokki.
Í tengslum við háttvísisverðlaunin fær KSÍ 50.000 evrur frá UEFA. Fjármununum skal verja til verkefna hjá sem stuðla að háttvísi og virðingu innan knattspyrnunnar.
Viðurkenningin nær þannig til íslenskrar knattspyrnu í heild og er ánægjulegur vitnisburður um framkomu íslenskra liða í Evrópukeppnum á tímabilinu 2025/26.