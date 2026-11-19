Ferran Torres, leikmaður Paris Saint-Germain, er sagður vera að stinga saman nefjum með portúgölsku fyrirsætunni og leikkonunni Söru Sampaio.
Torres, sem er 26 ára, og Sampaio, sem er 35 ára, sáust saman í París nýlega. Sampaio birti einnig óskýra mynd af manni sem talin er vera af knattspyrnumanninum.
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Sampaio er ein þekktasta fyrirsæta Portúgals og hefur meðal annars starfað fyrir Victoria's Secret og leikið í kvikmyndinni Superman. Hún er með um átta milljónir fylgjenda á Instagram.
Hvorugt þeirra hefur staðfest að um ástarsamband sé að ræða og einhverjir halda því fram að þau séu bara vinir.