Fyrsta æfing Mauricio Pochettino sem knattspyrnustjóra Manchester United var tekin upp með dróna án vitundar félagsins. Myndbandinu var í kjölfarið deilt á YouTube.
Argentínumaðurinn, sem er 54 ára, tók nýverið við stjórnartaumunum hjá United og undirbýr nú liðið fyrir sinn fyrsta leik.
Dróni sveimaði yfir æfingasvæði félagsins í Carrington og náði tólf mínútna upptöku af æfingunni. Þar má sjá Pochettino leiðbeina leikmönnum sínum og vinna með hóp tíu útileikmanna að leikskipulagi.
Á samfélagsmiðlum hafa einhverjir velt því fyrir sér hvort upptakan gefi vísbendingar um byrjunarlið United í næsta leik.
Drónaflugmaðurinn fullyrðir að ekkert ólöglegt hafi átt sér stað enda sé loftrýmið yfir æfingasvæðinu óheft. Hann segist jafnframt hafa öll nauðsynleg leyfi og tryggingar.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum varð Manchester United ekki vart við drónann á meðan æfingunni stóð.
Félagið hefur neitað að tjá sig um málið, en upptakan vekur spurningar um öryggi og trúnað á æfingasvæði stórliðsins, sérstaklega þegar nýr knattspyrnustjóri er að innleiða sínar áherslur.