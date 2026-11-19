Miklar áhyggjur eru af ástandi heimavallar Galatasaray fyrir leik liðsins gegn Aston Villa í Meistaradeild Evrópu á þriðjudaginn.
Myndir sem birtust í vikunni sýna grasflötina í afar slæmu ástandi og vinnur tyrkneska félagið nú hörðum höndum að því að koma vellinum í leikhæft ástand.
Galatasaray hefur meðal annars ákveðið að færa heimaleik sinn gegn Samsunspor um helgina á völl Istanbul Basaksehir til að hlífa grasinu.
Samkvæmt Daily Mail hefur UEFA verið í samskiptum við Galatasaray og telur að völlurinn verði tilbúinn fyrir leikinn á þriðjudaginn.
Formleg úttekt á vellinum fer þó fram að morgni leikdags.
Aston Villa hefur unnið þrjá af fyrstu fjórum leikjum sínum í Meistaradeildinni en tapaði síðast gegn Barcelona.
Lærisveinar Unai Emery mæta Sunderland í ensku úrvalsdeildinni um helgina áður en þeir halda til Tyrklands.
Óvissa ríkir um þátttöku Matty Cash og Johan Manzambi vegna meiðsla sem þeir urðu fyrir í landsleikjahléinu.