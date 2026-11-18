Ellie Collins, 26 ára sjónvarpskona sem hefur meðal annars starfað við umfjöllun um ensku úrvalsdeildina, hefur varað við svikara sem hefur þóst vera hún á samskiptaforritinu WhatsApp.
Collins, sem er með yfir 58 þúsund fylgjendur á Instagram, greindi frá því að óprúttinn aðili hefði notað nafn hennar og mynd til að senda skilaboð til þekktra íþróttamanna.
„Ég vil vekja athygli á því að einhver hefur verið að þykjast vera ég á WhatsApp og senda skilaboð til þekktra íþróttamanna í mínu nafni,“ sagði Collins.
Hún segir þetta hafa staðið yfir með hléum í nokkra mánuði og að tilfellunum hafi fjölgað að undanförnu.
„Ég hef tilkynnt þetta til lögreglunnar og hún bað mig um að vekja athygli á málinu.“
Collins hvetur fólk sem fær grunsamleg skilaboð í hennar nafni til að hafa samband við sig á Instagram.
Hún hefur starfað við útsendingar frá ensku úrvalsdeildinni frá árinu 2022 og tekið viðtöl við stjörnur á borð við Bruno Fernandes, Andy Robertson og John Terry.