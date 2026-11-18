Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, hefur greint frá því að hann hafi reynt að fá Marc-André ter Stegen, markvörð Barcelona, til Liverpool þegar hann stýrði enska félaginu.
Ter Stegen, sem er 34 ára, ákvað hins vegar að vera áfram hjá Barcelona í stað þess að ganga til liðs við Liverpool.
Þetta kemur fram í viðtali við Klopp sem Goal greinir frá.
Klopp stýrði Liverpool frá árinu 2015 til 2024 og náði frábærum árangri með félagið. Undir hans stjórn vann Liverpool meðal annars ensku úrvalsdeildina og Meistaradeild Evrópu.
Ter Stegen hefur verið einn þekktasti markvörður Evrópu undanfarin ár og átt farsælan feril hjá Barcelona.
Þjóðverjarnir tveir hafa nú sameinast á nýjum vettvangi, þar sem Klopp stýrir þýska landsliðinu.