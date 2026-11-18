Arsenal hefur mikinn áhuga á Eli Junior Kroupi, tvítugum framherja Bournemouth, en félagið gæti þurft að berjast við Barcelona og Paris Saint-Germain um undirskrift hans.
Kroupi hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni en hann skoraði 13 mörk í 33 leikjum á síðasta tímabili.
Franski landsliðsmaðurinn sneri nýverið aftur á völlinn eftir að hafa gengist undir aðgerð vegna fótmeiðsla í sumar. Hann skoraði sitt fyrsta mark fyrir franska A-landsliðið á sunnudaginn.
Samkvæmt The Sun gæti Bournemouth sett 100 milljóna punda verðmiða á Kroupi, sem gæti orðið til þess að Arsenal fresti mögulegum kaupum fram á næsta sumar.
Barcelona og PSG eru einnig sögð íhuga alvarlega að gera tilboð í framherjann.
Bournemouth keypti Kroupi frá Lorient í janúar á síðasta ári en félagið gæti verið tregt til að selja hann í janúar, sérstaklega þar sem miðjumaðurinn Alex Scott er einnig eftirsóttur.