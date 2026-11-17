Það var mikið um dýrðir í gær þegar haldið var kveðjupartý fyrir Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi fyrirliða íslenska karlalandsliðsins, sem hefur lagt landsliðsskóna á hilluna.
Aron Einar lék í gær sinn síðasta landsleik, hann spilaði þá sinn 113 landsleik og jafnaði leikjamet landsliðsins. Aron var leikmaður landsliðsins í átján ár og lengst af sem fyrirliði.
Fjöldi fyrrverandi og núverandi landsliðsmanna mætti til að fagna glæsilegum landsliðsferli Arons og rifja upp góðar stundir.
Á meðal gesta voru Hannes Þór Halldórsson, Eiður Smári Guðjohnsen, Kári Árnason, Ólafur Ingi Skúlason, Gylfi Þór Sigurðsson og Ögmundur Kristinsson.
Allir voru þeir hluti af þeirri sögulegu kynslóð íslenskra landsliðsmanna sem komst á Evrópumótið í Frakklandi árið 2016 og heimsmeistaramótið í Rússlandi árið 2018.
Flestir leikmenn núverandi landsliðs létu einnig sjá sig ásamt fjölmörgum úr starfsliði landsliðsins.
Tónlistin var ekki af verri endanum en tónlistarmaðurinn Saint Pete var á svæðinu.
Þá vakti sérstaka athygli þegar Aron Einar sjálfur tók lagið með rappsveitinni Úlfi Úlfi og sýndi þar á sér aðra hlið en knattspyrnuáhugamenn eiga að venjast. Aron hefur lengi haft mikið dálæti á hljómsveitinni úr Skagafirði.
Aron Einar var um árabil einn helsti leiðtogi íslenska landsliðsins og fyrirliði þess á stærstu stundum íslenskrar knattspyrnusögu.
Kveðjupartýið var því kærkomið tækifæri fyrir gamla samherja og vini til að koma saman og fagna merkilegum kafla í sögu íslenska landsliðsins.