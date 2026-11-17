Dolores Aveiro, móðir Cristiano Ronaldo, hefur vakið mikla athygli eftir að hún sagðist hafa fagnað 4-1 tapi Portúgals gegn Danmörku í Þjóðadeildinni.
Dolores, sem er 71 árs, er afar ósátt við hvernig portúgalska landsliðið hefur komið fram við son hennar eftir að hann lagði landsliðsskóna á hilluna.
„Tapið var fullkomlega verðskuldað og ég var ánægð með það,“ sagði Dolores.
Hún gagnrýndi sérstaklega hvernig staðið var að heiðrun Ronaldo og taldi að hún hefði átt að fara fram að honum viðstöddum.
„Það hefði átt að heiðra hann í hans nærveru.“
Dolores sakaði jafnframt fyrrverandi samherja sonar síns um virðingarleysi. „Hann fékk enga virðingu hjá landsliðinu, ekki einu sinni frá samherjum sínum.“
Hún sagði Sporting Lissabon hins vegar kunna að meta framlag Ronaldo. Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, vildi ekki deila við Dolores.
„Móðir er alltaf móðir. Ég skil ummæli hennar,“ sagði Jesus.