Góð tíðindi berast af Kristal Mana Ingasyni, leikmanni Brann, sem meiddist á hné í landsleik Íslands gegn Búlgaríu á föstudaginn.
Kristall þurfti að yfirgefa völlinn eftir um 25 mínútna leik vegna mikilla verkja og voru uppi áhyggjur af því að meiðslin væru alvarleg.
Brann greinir hins vegar frá því að rannsóknir hafi leitt í ljós að ekki sé um alvarleg hnémeiðsli að ræða.
„Myndirnar sýna engin alvarleg meiðsli, en hann er með minniháttar meiðsli í hnénu sem þarf að meðhöndla,“ segir Arne Instebø, læknir Brann.
Hann telur mögulegt að Kristall snúi aftur á völlinn eftir nokkrar vikur, en staðan verði metin dag frá degi.