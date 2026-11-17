Michael Carrick, fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, hefur vakið athygli eftir að mynd birtist af honum á tónleikum í London um helgina.
Carrick var rekinn frá United á fimmtudaginn eftir erfiða byrjun á tímabilinu. Liðið situr í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir aðeins einn sigur í fyrstu tíu leikjunum.
Hann lét þó ekki brottreksturinn stöðva sig og mætti á tónleika Manchester-hljómsveitarinnar The Courteeners í Alexandra Palace.
Carrick brosti breitt á mynd sem tekin var á tónleikunum og stuðningsmenn United voru fljótir að tjá sig um útlit hans.
„Hann lítur strax út fyrir að vera fimm árum yngri,“ skrifaði einn stuðningsmaður.
„Carrick hefur yngst um tíu ár,“ sagði annar.
Carrick hafði áður stýrt United í þriðja sæti úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Mauricio Pochettino hefur nú tekið við liðinu og verður fyrsti leikur hans gegn Liverpool á Anfield um næstu helgi.