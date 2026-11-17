Víkingaklappið fræga er misvinsælt en Björn Þorláksson, fjölmiðlamaður og rithöfundur, vill helst leggja því, sem og reyndar fleiri söngvum stuðningsmanna íslenska landsliðsins ef horft er til skrifa hans á Facebook.
Björn skrifaði um málið í kjölfar þess að Aron Einar Gunnarsson lék sinn síðasta landsleik í gær og stýrði Víkingaklappinu, eins og hann hefur gert við mörg stór tilefni í gegnum tíðina, í síðasta sinn.
„Nú þegar víkingaklappið er vonandi úr sögunni vona ég að tónvís stemmningsmaður taki að sér í verktöku að troða ullarsokk upp í alla þá á Laugardalsvelli sem framvegis ætla sér að ýlfra Áfram Ís-laaand með skriði úr fís niður í dís! Lögreglumál.
Sá sem ætlar sér að brúka heróp til sigurs endar ekki hvatninguna með því að láta stóran hóp af fólki renna sér á rassinum tvíund niður tónskalann. Lágmark að halda stöðu eða teygja tóninn upp. Af hverju er þetta aldrei rætt? En takk fyrir vaktina, Aron!“ skrifaði Björn.
Á hann þarna við þegar Tólfan, stuðningsmannasveit Íslands, kallar „Áfram Ísland“ úr annarri stúku Laugardalsvallar og stuðningsmenn hinum megin svara í sömu mynt.
Flestir sem tjáðu sig undir færslu Björns voru honum sammála í þessu máli.