Vinicius Junior, sóknarmaður Real Madrid, hefur viðurkennt að skemmtanalífið og sumarfríið eftir HM hafi haft neikvæð áhrif á frammistöðu hans á tímabilinu.
Brasilíumaðurinn, sem er 26 ára, hefur aðeins skorað eitt mark og lagt upp þrjú í tólf leikjum á tímabilinu.
Eftir að Brasilía féll úr leik í sextán liða úrslitum HM ferðaðist Vinicius víða, meðal annars til Jamaíka, Ítalíu og Dúbaí, þar sem hann naut lífsins um borð í snekkjum og einkaþotum.
„Ég naut frísins, slakaði á og eyddi tíma með fjölskyldunni. Ég æfði minna en undanfarin ár og það gæti hafa haft áhrif á byrjun tímabilsins,“ sagði Vinicius.
Hann viðurkenndi einnig að áhugi annarra félaga og óvissa um samningsmál hefðu haft áhrif á sig.
„Ég var yfirbugaður af öllu þessu. Ég er mannlegur og geri mistök, en ég er líka 26 ára og verð að njóta lífsins aðeins.“
Arsenal hefur sýnt honum áhuga en samningur hans við Real Madrid rennur út næsta sumar.
Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, hefur jafnframt sagt að hann hefði sjálfur íhugað að yfirgefa félagið vegna kynþáttafordóma sem Vinicius hefur orðið fyrir.
Vinicius segist þó staðráðinn í að snúa blaðinu við og minna á að hann hafi oft náð sínu besta formi þegar mest reyndi á.