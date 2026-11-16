Newcastle og Brentford hafa áhuga á Issa Doumbia, 23 ára miðjumanni Sporting í Portúgal.
Doumbia gekk til liðs við Sporting frá Venezia í sumar og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína. Talið er að ítölsk stórlið séu einnig á höttunum eftir honum.
Sporting er sagt vilja um 70 milljónir punda fyrir Doumbia, sem er með samning til ársins 2031.
Yrði Ítalinn dýrasti leikmaður í sögu bæði Newcastle og Brentford ef annað félaganna gengur að verðmiðanum, þó aðeins naumlega í tilfelli fyrrnefnda félagsins en Nick Woltemade kostaði það um 69 milljónir punda.