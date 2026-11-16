Þjarmað að Haaland í heimalandinu – „Á ég að svara þessu?“

Erling Haaland, framherji Manchester City, gaf afar sérstakt svar þegar hann var spurður út í fjármálabrot félagsins eftir 3-1 sigur Noregs gegn Wales um helgina.
City var í september fundið sekt um meirihluta þeirra brota sem enska úrvalsdeildin hafði ákært félagið fyrir. Félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni.
Haaland var spurður út í málið af norska miðlinum TV2 en svar hans tók rúmar tvær mínútur.
Norðmaðurinn byrjaði á því að telja upp öll þau lið sem hann lék með á árunum 2009 til 2018, tímabilinu sem rannsóknin náði til.
„Árið 2009 lék ég með U9 hjá Bryne. Árið 2010 með U10, árið 2011 með U11,“ sagði Haaland og hélt upptalningunni áfram.
„Þetta er spurning sem ég á erfitt með að svara. Þetta er lagalegur ágreiningur milli úrvalsdeildarinnar og Manchester City. Á ég að svara þessu? Ég er ekki alveg viss.“
Haaland sagðist lítið vita um málið og einbeita sér að knattspyrnunni. „Ég skil að þið viljið fá fyrirsögn en ég skrifaði undir langtímasamning árið 2024.“
Hann lagði áherslu á að framtíð hans væri áfram hjá City. „Ég er leikmaður Manchester City og er ótrúlega ánægður þar.“
City gæti átt yfir höfði sér þungar refsingar, jafnvel fall úr deildinni, ef áfrýjun félagsins ber ekki árangur.