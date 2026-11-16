Tár á hvarmi og Aron Einar heiðraður

Aron Einar Gunnarsson lék sinn síðasta landsleik í kvöld, þegar Ísland vann Lúxemborg 3-0 í Þjóðadeildinni.
Aron Einar var að spila sinn 113. landsleik og jafnaði þar með landsleikjametið og kórónaði stórkostlegan feril, en hann hefur spilað með A-landsliðinu frá 2008. Deilir hann leikjametinu nú með Birki Bjarnasyni.
Aron, sem leiddi Ísland á EM 2016 og HM 2018, var heiðraður fyrir leik fyrir framan stuðningsmenn Íslands og eftir leik brutust út miklar tilfinningar, eins og við var að búast.
Mátti sjá tár á hvarmi, ekki aðeins hjá Aroni heldur mörgum liðsfélögum hans einnig. Tók hann Víkingaklappið og var tolleraður einnig.
Falleg stund í Laugardalnum.