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DV
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Real Madrid með klásúlu til að kaupa Paz - Stórlið vilja fá hann

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 16. nóvember 2026 16:00
Getty Images

Nico Paz, 22 ára miðjumaður Como og argentínska landsliðsins, er eftirsóttur af nokkrum af stærstu félögum Evrópu.

Samkvæmt spænska miðlinum Fichajes hafa Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea og Manchester United öll áhuga á að fá Argentínumanninn í sínar raðir.

Paz hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína í ítölsku úrvalsdeildinni og er talinn einn efnilegasti miðjumaður Evrópu.

Real Madrid gæti þó haft betur í baráttunni um leikmanninn.

Spænska stórveldið er með endurkaupsákvæði í samningi Paz og getur því fengið hann aftur til félagsins á fyrirfram ákveðinni upphæð.

Óvíst er hvort Real Madrid muni nýta ákvæðið en áhugi stórliðanna á leikmanninum fer sífellt vaxandi.

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