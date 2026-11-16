Manchester United hefur áhuga á að fá Weston McKennie, miðjumann Juventus, í janúar. Ítalska blaðið Gazzetta dello Sport greinir frá þessu.
Mauricio Pochettino, nýr stjóri United, þekkir McKennie vel eftir að hafa þjálfað hann hjá bandaríska landsliðinu og er sagður vilja fá hann á Old Trafford.
McKennie er 28 ára og hefur leikið 241 leik fyrir Juventus. Hann framlengdi samning sinn við félagið fyrr á árinu til 2030.
Juventus vill helst halda Bandaríkjamanninum og gæti þurft hátt tilboð til að fá forráðamenn félagsins til að íhuga sölu í janúar.
McKennie hefur áður leikið í ensku úrvalsdeildinni, á láni með Leeds.