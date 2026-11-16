Pochettino vill fá varnarmann Fulham til Manchester United

Mauricio Pochettino, nýráðinn knattspyrnustjóri Manchester United, hefur sett Calvin Bassey, varnarmann Fulham, ofarlega á óskalista sinn fyrir janúargluggann.
Þetta kemur fram í frétt Telegraph en Pochettino vill styrkja varnarlínu United eftir afar erfiða byrjun liðsins á tímabilinu.
Bassey er 26 ára nígerískur landsliðsmaður sem hefur verið í lykilhlutverki hjá Fulham undanfarin ár.
Hann getur bæði leikið sem miðvörður og vinstri bakvörður, sem gerir hann að áhugaverðum kosti fyrir United.
Pochettino er sagður vilja fá nýja leikmenn strax í janúar til að rétta gengi liðsins.
Ekki liggur fyrir hversu mikið Fulham myndi vilja fá fyrir Bassey eða hvort félagið sé tilbúið að selja hann um mitt tímabil.